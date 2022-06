Siccità, Cirio a Roma: "Necessaria la regia commissariale del governo" VIDEO

Il governatore del Piemonte Alberto Cirio ha incontrato oggi a Roma il capo di Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio. Al centro dell'appuntamento l'emergenza legata alla siccità.

"Abbiamo incontrato il capo della protezione civile - ha spiegato Cirio - perché è importante non perdere nemmeno un momento l'attenzione sulle emergenze che il Piemonte sta vivendo: quella occupazionale, il caro-energia legato alla guerra in Ucraina e, oggi, l'emergenza siccità. E' una serie di situazioni che ci impongono di essere costantemente attenti ma anche di ragionare in prospettiva per dare delle risposte che facciano sì che i problemi che il Piemonte vive oggi non siano anche i problemi di domani".

"Siamo stati la prima regione d'Italia ad avanzare la richiesta dello stato di emergenza e della calamità naturale - ha aggiunto il governatore - E adesso tutte le regioni del Nord hanno seguito questa istanza. E' necessario che ci sia una regia commissariale da parte del governo perché dobbiamo ottenere sostanzialmente due cose: lo stanziamento di risorse per i danni all'agricoltura ed evitare che i danni aumentino, cioè intervenire sui bacini idroelettrici sui nostri laghi per trovare soluzioni immediate".