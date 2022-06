Mostra collettiva di pittura in sala Motta

Venerdì 24 giugno, alla sala mostre La Motta in Piazza Fontana, inaugurazione della mostra collettiva degli allievi del corso di pittura annuale dell’associazione Ada Con di Domodossola. Per l'apertura dell'esposizione, alle ore 10, interverranno il critico d’arte Giuseppe Possa e il pittore ossolano Ugo Pavesi. L'esposizione resterà aperta dal 24 al 26 giugno 2022 dalle ore 10 alle ore 22. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con il Circolo dei Sardi Costantino Nivola.