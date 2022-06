Nasce il Silent Book Club Baceno

Al via il nuovo Baceno Silent Book Club, un modo per condividere la passione per i libri e la lettura, il silenzio e la natura delle montagne. Il format è nato negli Stati Uniti ed è una versione più libera dei classici Club dei libri, infatti ognuno può leggere il testo che preferisce, secondo i propri tempi.

Il primo incontro si svolgerà sabato 25 giugno dalle 16 a Crampiolo, con ritrovo nei pressi del Lago delle Streghe. Dopo la lettura di un'ora i partecipanti si scambieranno impressioni e pareri su quanto letto, bevendo qualcosa insieme. L'iniziativa è aperta a tutti, non è necessario iscriversi.

Tutte le informazioni sono disponibili sull’account instagram @silentbookbaceno