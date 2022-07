Sabato nella chiesa della Cappuccina il funerale di Luca Nagini

Sarà celebrato sabato pomeriggio alle 14.30 alla Cappuccina il funerale di Luca Nagini. Il 35enne motociclista domese morto in un drammatico incidente tra Altamura e Corato in Puglia martedì mattina.

Si trovava in Puglia e stava seguendo un raduno di Lamborghini. Luca Nagini era molto conosciuto a Domo anche se da tempo si era trasferito a vivere a Milano. La sua passione per le 2 ruote lo aveva portato anche a seguire come 'staffettista' numerose gare ciclistiche internazionali e nazionali organizzate da Rcs Sport, la società della Gazzetta specializzata nell'organizzazione di eventi sportivi. Questo pomeriggio alle 18.30 sempre alla Cappuccina sarà recitato il rosario.

Luca Nagini lascia la compagna Maria, mamma Leonilde, papà Massimo e la sorella Alice.