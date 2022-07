Ancora nessuna traccia dell'escursionista svizzero disperso in Val Grande

Nessuna traccia, nessuna novità. Non hanno portato ad alcunché le ricerche di oggi per ritrovare un escursionista della Svizzera tedesca di cui non si hanno più notizie da domenica sera: avrebbe dovuto incontrarsi con un amico nel tardo pomeriggio alla stazione di Fondotoce ma non è mai arrivato.

Oggi è stata una lunga giornata di perlustrazioni: sono stati battuti i sentieri che dalla Bocchetta di Campo portano a Cicogna e fuori valle, impiegando squadre del soccorso alpino civile e del Sagf, Carabinieri Forestali e Vigili del fuoco. Per i sorvoli è stato impiegato l’elicottero dei vigili del fuoco di Malpensa.

L’uomo aveva pernottato sabato su domenica al bivacco Bocchetta di Campo poi ha fatto perdere le sue tracce. Le ricerche riprenderanno domani all’alba.