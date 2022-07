Ottimi risultati per gli ossolani al Regionale di Tiro a Segno

Il 18 e il 19 giugno si è svolta a Novi Ligure l'ultima gara del Campionato Regionale. Notevoli i risultati della squadra giovanile: nella specialità di pistola 2° posto per Dalila Ianni (P10 Ragazzi) e anche per Arianna Messina (P10 Juniores Donne). Nella carabina 2°posto per Simone Grossetti (C10 Juniores Uomini) e per Alessandro Beltrami (C10 Ragazzi) il 5°posto. Lucia Pirazzi si è classificata 3° nella carabina (C10 Master Donne).

Ottimo punteggio per Alex Bleve (P10 Uomini). Buoni i risultati per Gian Luigi Bossi, Ettore Superina, Alfonso Messina e Paolo Beltrami (tutti nella P10 Master Uomini) e Cristina Fracassi (P10 Master Donne). La classifica a squadre: 5°posto per la squadra maschile di pistola; 7° posto per quella femminile; 8° posto per la squadra di carabina.

Nel frattempo due tiratrici della Sezione Domese hanno partecipato anche alla gara internazionale "Walther Trophy" a Ora (BZ), gara giunta alla sua 25° edizione e che richiama numerosi tiratori da tutta Italia, ma anche da Svizzera, Austria e Germania.

Le tiratrici si sono distinte egregiamente nelle rispettive categorie e specialità: la giovane Dalila Ianni nella pistola a 10 metri ha vinto di larga misura nella categoria Ragazzi, dando alla seconda classificata un distacco di ben 18 punti. Anche Lucia Pirazzi è salita sul podio, anche se per un solo punto ha dovuto accontentarsi del secondo posto nella specialità della carabina a 10 metri.