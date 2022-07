Macugnaga, inaugurata la Mostra “Storie di funi e impianti”

Si è tenuta nel pomeriggio di venerdì 8 luglio a Macugnaga, Alpe Bill l'inaugurazione della mostra ‘Storie di funi e impianti’.

La rassegna ideata da Filippo Besozzi, Direttore della Cooperativa MTS, impianti di Macugnaga in collaborazione con Sateco, presente con Alessandro Rossi che ha detto: “La nostra società presenta una storia profondamente radicata nel territorio e legata alle tradizioni di montagna. Abbiamo il piacere di lavorare in squadra in un ambiente confortevole, a cui tornare ogni volta che partiamo per andare nel mondo. Attualmente, nel mondo, controlliamo oltre tremila impianti e quarantamila funi e 35.000 morse d’impianto di agganciamento”.

Dopo il saluto del Sindaco, Alessandro Bonacci c’è stato il taglio del nastro alla presenza anche di molti ex dipendenti e tecnici del settore funiviario.

La mostra ‘Storie di funi e impianti’ resterà visitabile, alla stazione intermedia della funivia Staffa – Alpe Bill – Passo del Moro fino a domenica 4 settembre.