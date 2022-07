Conto alla rovescia per la Val Brevettola SkyRace, che quest’anno si correrà domenica 24 luglio ovviamente sulle montagne di Montescheno, in Valle Antrona. Bloccata dal covid per due anni, la ‘classica’ torna a caratterizzare il calendario delle gare in montagna grazie all’instancabile lavoro dei volontari – oltre 200 – che da anni organizzano questo appuntamento importante nell’estate antronese.

L’edizione 2022, valida per il 5° Memorial Meme e Dado, è stata illustrata da tre degli organizzatori in una conferenza tenutasi nel negozio Mosoni Sport in corso Ferraris a Domodossola. Michele Grossi, Lorenzo Pavesi e Alessio Piraglia hanno definito i contorni della manifestazione sportiva che gode dell’apporto di un centinaio di sponsor. Una manifestazione che permette di raccogliere fondi da donare ad enti e associazioni.

Le iscrizioni alla gara, on line, si chiuderanno il venerdì precedente. I ritardatari potranno ancora iscriversi sabato 23 luglio a Montescheno, entro le 18, quando si terrò il breefing per fare il punto sulla gara del giorno dopo.

Il via è alle 8,30 di domenica 24 dalla piazza di Montescheno, dove è anche previsto l’arrivo. Le premiazioni si terranno alle 15. Ma sarà una intera giornata di festa, compreso il pranzo in piazza.

La competizione, 20 chilometri, un dislivello di 1860 metri, ha un importante valore affettivo per Montescheno, perché nata in ricordo di due ragazzi del paese – Manuel e Davide, tragicamente deceduti alcuni anni fa in montagna. Già numerose le iscrizioni – che non supereranno il tetto di 250 partecipanti, tra cui quelle di alcuni big come Paolo Bert, Roberto De Lorenzi, Roberto Giacomotti, Luca Ronchi e Fabiola Conti. Da battere ancora il record stabilito da Paolo Bert nell’edizione 2018 con 2h 10’ 29’’.