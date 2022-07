Betteo conquista il titolo tricolore di Mountain bike cross country

Marco Betteo, forte biker ossolano, è il neo campione d’Italia della categoria juniores di Mountain Bike Cross Country . Il titolo è stato conquistato in Val di Casies, in una gara che ha visto al via 86 partenti. Betteo (Scott Racing), Fabio Bassignana (Trinx Factory), Nicolas Milesi (Trevigliese) e Gabriel Borre (Cicli Lucchini) sono partiti subito forte . Il gruppo si è via assottigliato e all’ultimo giro l’ossolano è riuscito ad allungare aggiudicandosi meritatamente il titolo tricolore. Secondo Fabio Bassignana a 5’’ di distacco, terzo Ferri a 37’’. Un ottimo risultato per Betteo, che già aveva vinto la classifica degli Internazionali d’Italia.