“Non solo aree verdi, a Premosello servono altri interventi di manutenzione”

Continua la ricognizione della minoranza sul territorio comunale per portare all'attenzione dell'amministrazione le aree verdi trascurate, ma non solo. La nuova verifica ha riguardato anche problemi di manutenzione legati alla viabilità cittadina e più in generale alcune situazioni che potrebbero interessare l'incolumità pubblica. Il nuovo sopralluogo ha portato la Lista civica Colloro Premosello Cuzzago a segnalare alla Giunta Fovanna diverse criticità sulle quali intervenire a Premosello, Cuzzago e Colloro.

“Abbiamo chiesto di programmare, in vista delle prevedibili piogge autunnali, una ricognizione del rii e torrenti e una incisiva pulizia delle caditoie stradali per prevenire, per quanto possibile, disagi alla popolazione in caso di piogge intense. Per noi la costante cura del territorio risulta un elemento fondamentale di prevenzione per evitare o limitare eventuali emergenze derivanti da calamità naturali.

In questi anni il personale impegnato nella manutenzione ordinaria, comprendendo ovviamente il personale comunale, si è sempre dimostrato efficiente ed all’altezza del proprio compito: chiediamo che l’amministrazione dimostri, svolgendo un ruolo di programmazione degli interventi di manutenzione e di controllo dei risultati conseguiti, la stessa efficienza. Noi continueremo nel nostro ruolo di controllo attuando una azione costruttiva e responsabile”. Così il capogruppo di minoranza Andrea Monti.