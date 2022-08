Festival Oxilia, a Varzo si recita Cechov

Mercoledì 3 agosto alle ore 21.15, sarà la seconda data vissuta dal Festival Oxilia a Varzo, sulla scalinata della Chiesa di San Giorgio. In scena questa volta la Compagnia Parpignol, con la regia di Francesco Marchesi, che porterà sul palco lo spettacolo “Venti Mancamenti – Atti unici” di Anton Cechov.

“Anche la compagnia Parpignol -spiegano i curtori della rassegna- partecipa nuovamente a Oxilia dopo le passate edizioni; nel 2022 ha proposto all’attenzione del festival un lavoro che intendesse mettere in scena i lavori meno noti dell’autore dello spettacolo: due atti unici. Un a scelta che vuole andare nella direzione di un avvicinamento del pubblico alla produzione di uno dei più importanti autori della storia del teatro mondiale, sottolineandone non solo il valore culturale e artistico, ma anche la capacità ironica e comica, spesso sottaciuta o non tenuta in adeguata considerazione”.