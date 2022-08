A Domodossola musica e parole per il museo con l’Hidden Quartet

Si chiude questa settimana con “Open. Musica e parole per il museo” il ciclo di eventi estivi gratuiti organizzati dal Comune di Domodossola che hanno accompagnato gli appuntamenti più significativi della stagione per i Musei Civici della città.

Dopo il concerto jazz di giugno, che ha suggellato la riapertura per il 2022 di Palazzo Silva e l’inaugurazione della mostra “ Il genio degli ossolani nel mondo” visitabile fino al 15 ottobre, le atmosfere della Bella Époque ricreate attraverso l’evento “Una sera al cafè chantant La luna ” di luglio, che rivivono nella mostra “ Nel segno delle donne. Tra Boldini, Sironi e Picasso” a Palazzo San Francesco fino all’11 dicembre, le suggestioni evocate dai musei si fanno nuovamente spettacolo.

Venerdì 12 agosto, dalle ore 21, in piazza Chiossi l’Hidden Quartet di Roberto Mattei, la voce recitante di Matteo Minetti da testi di Paola Caretti, metteranno in scena musica e parole da non perdere.