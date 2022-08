Ancora ''muti'' i telefoni in alcune zone di Villadossola e Beura

Continua il black out telefonico a Villadossola. L’interruzione dei collegamenti di telefonia fissi degli utenti di Tim è iniziata domenica scorsa e ad oggi il guasto non è stato riparato , da ieri, in qualche zona di Villadossola. Ai clienti danneggiati Tim fa sapere che si tratta ‘’di un guasto generalizzato che richiede un intervento di particolare complessità’’.

Una situazione di disservizio che invece dura da due, tre settimane a Beura, dove in via Al Toce diverse case sono senza il collegamento fisso. Tim ha già preso in carico il problema ma a Beura il nodo resta la decisione del Comune di avere garanzie sul preciso ripristino delle strade in caso di scavi per riparare il guasto. Un nodo che sta prolungando i tempi e da tre settimana vede diversi beuresi senza ‘telefono’.