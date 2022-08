Ciss Ossola, confermati gli interventi del Pnrr contro la povertà a Villadossola e Domodossola

Mercoledì, all'assemblea del Ciss Ossola - presenti 17 consiglieri tra sindaci e delegati- sono stati confermati dal presidente Giorgio Vanni gli interventi del Pnrr previsti a Villadossola e Domodossola. Il progetto entra ora in una fase operativa . Durante l'assemblea è stato chiesto formalmente al comune di Villadossola l'impegno a gestire le procedure di affidamento e le gare di appalto. L'ordine del giorno è stato votato all'unanimità.

Illustrando nel dettaglio gli interventi, il presidente Giorgio Vanni ha spiegato: «Siamo andati a reperire situazioni dove già c'erano progettualità costruite in precedenza. In un primo momento a Domodossola pensavamo di utilizzare l'ex circolo del Calvario: c'è stato però un problema di tempi per il trasferimento della proprietà dall'ente parco al Comune e quindi siamo andati ad individuare le strutture di Villadossola che già avevamo identificato per altri scopi non ancora finanziati. Poi abbiamo chiesto il finanziamento che è andato a buon fine. Per Domodossola, invece, sosteniamo iniziative della parrocchia. Ora chiediamo un impegno a Villadossola condiviso da tutti gli altri sindaci per gestire le procedure di affidamento in quanto non abbiamo un ufficio tecnico. Diverso invece il rapporto con Domodossola in quanto ci sarà un sostegno ad un'iniziativa che sta portando avanti la parrocchia su edifici di sua proprietà, lì troveremo un' altra soluzione».

A Villadossola l'ex asilo ospiterà una serie di appartamenti dotati di dispositivi di domotica che consentiranno a persone anziane, che hanno però un grado di non autosufficienza lieve, di superare questo problema e continuare a vivere con una discreta autonomia, il finanziamento sarà di 700 mila euro . Poi ci sono finanziamenti per 500 mila euro che riguardano anche l'ex convitto di Villadossola per servizi non solo per gli anziani ma per le povertà estreme, oltre a potenziare il centro di distribuzione di alimentari e vestiti il Ciss prevede di realizzare delle docce e dei dormitori.

Anche a Domodossola, in via Montegrappa, all'ex Filodrammatici, ci saranno interventi per 275 mila euro per servizi sempre rivolti a persone in povertà con un miglioramento del servizio di distribuzione dei generi alimentari, con la creazione di docce. Sempre grazie al Pnrr a Domodossola il Ciss offrirà sostegno alla parrocchia per il progetto di realizzazione nell'ex casa parrocchiale di alloggi per famiglie in difficoltà per circa 138 mila euro.

Sempre mercoledì è stato approvato il regolamento per lo svolgimento in video conferenza delle sedute degli organi consortili. Al termine dell'assemblea il presidente Giorgio Vanni ha annunciato che sono in corso trattative con l'Asl del Vco per la riorganizzazione del rapporto tra Asl e Ciss.