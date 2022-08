Tones Teatro Natura, torna il ‘Campo Base Festival’

Da venerdì 2 a domenica 4 settembre presso il Tones Teatro Natura ad Oira di Crevoladossola torna il ‘Campo Base Festival’.

Dopo il debutto dello scorso anno, che ha visto ospiti come Hervè Barmasse, Manolo e Franco Michieli, 'Campo Base' conferma una programmazione che promuove la cultura della montagna e si interroga sul rapporto tra uomo e natura.

Pensatori, scienziati e i protagonisti dello sport e dell’esplorazione interverranno per condividere le loro esperienze, aprirci a percorsi di senso, stimolare riflessioni. Le arti e le creazioni degli artisti sono per noi “sismografi” di futuri possibili, oltre che strumenti per sintonizzarci verso nuove percezioni e importanti catalizzatori di energie.

Tra gli ospiti della II edizione Tamara Lunger, Luca Mercalli, Emanuele Coccia, Robert Fliri, Franco Michieli, Federica Mingolla, Luca Schiera, Giorgio Vacchiano, Alessandro Ditizio,

Musica e arte

Matteo Nasini, Buka, Amaro & Rovina, Superpaesaggio, Davide Tomat e Coro Cai Seo Domodossola, Office for the Human Theatre, Pacharama

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito https://campobasefestival.it/ oppure telefonare al +39 333 5074077