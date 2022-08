Crodo, bancomat fuori servizio da diverse settimane

Bancomat Bpm ko da diverse settimane a Crodo in piazza Marconi. Tanto che, dopo il malumore dei primi giorni, tra i residenti si sta facendo strada il timore che l'apparecchio possa essere l'ennesimo distributore elettronico di servizi bancari dismesso in Valle Antigorio.

Un servizio di base, quello del prelievo in contanti fuori dagli orari di sportello dell'agenzia a qualche centinaio di metri in via Pellanda, utilizzatissimo dai crodesi e non solo. Soprattutto dai correntisti dell'istituto che da parecchi giorni non hanno più la disponibilità di carta moneta da utilizzare quotidianamente per le spese più essenziali quando la banca è chiusa al pubblico e, Pos permettendo, rischiano di non poter fare acquisti in paese. Uno stop decisamente prolungato e che cade proprio nel periodo maggiormente frequentato dai turisti nella stagione estiva.

Nella località antigoriana ormai il dubbio è che il "fuori servizo" del bancomat, dal quale è sparito anche il foglio con la scritta sul monitor, sia la premessa all'addio, a un più categorico "chiuso per sempre". "Sono quasi due mesi che il bancomat è inutilizzabile. Si era guastato e poi era stato riparato poco meno di un mese e mezzo fa. Ha funzionato qualche giorno e dopo un temporale si è spento e così è rimasto. In tanti abbiamo chiesto allo sportello della banca quando sarebbe stato ripristinato il servizio, ma non ci hanno saputo dire nulla" lamenta un esercente della piazza. "Va bene il Pos -prosegue- ma per chi lavora e non riesce a prelevare allo sportello e si trova a corto di contanti, come paga il giornale o una piccola consumazione al bar, all'alimentari? O un turista in farmacia, un medicinale di base, nel momento in cui la connessione internet non dovesse funzionare?".

La speranza in paese è che il bancomat sia rimesso in funzione il prima possibile. E sembra che ci siano buone notizie. “Anche come Comune abbiamo fatto segnalazione all'istituto di credito -rassicura il sindaco Ermanno Savoia, contattato oggi da Ossolanews- e ci hanno garantito che il servizio sarà riattivato nei prossimi giorni".

Intanto per gli utenti l'opzione è spostarsi di quasi una decina di chilometri, verso Baceno, con commissione, o a Crevoladossola. Distanza accessibile, ma piuttosto lontana per una valle sempre più anziana o per chi lavora nei paraggi e forse troppo distante da una località che si vorrebbe a dimensione di turista.