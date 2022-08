Con un tempo di 1h 38’ 38” Marco Giudici si è aggiudicato la 48esima edizione della Sgamelaa, la rinomata corsa podistica vigezzina organizzata dal CSI.

Ben 826 gli atleti al via, di cui 347 nella tradizionale 25 chilometri vinta appunto da Cerutti, davanti a Matteo Fodrini (1h 41’56”) secondo e Ennio Frassetti (1h 42’ 30”) terzo.

In “rosa” vittoria di Daniela Leoni.



In 261 hanno invece preso parte alla 10 chilometri e in 198 alla cinque.