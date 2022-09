Soccorso alpino, Vigili del fuoco e Sagf in azione in valle Anzasca per cercare un uomo di 65 anni, uscito per una battuta a caccia di funghi domenica mattina a Vanzone.

Dell'uomo, di Vanzone, non si hanno più notizie da diverse ore. L'uomo ha lasciato l'auto nei pressi del paese ieri mattina e da allora se ne sono perse le tracce.

L'allarme è stato lanciato oggi dalla sorella.