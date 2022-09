Ciss, incontri formativi per i gentori sui problemi dell’infanzia e dei giovani

'Escursioni familiari', una serie di incontri formativi gratuiti rivolti ai genitori ed alle famiglie che desiderano approfondire temi e problemi che caratterizzano l’infanzia, i giovani, la crescita e le relazioni educative. Sono quelli che organizza il Ciss Ossola e che vedrà mercoledì 7 settembre, dalle ore 17 alle ore 20, l'appuntamento dal titolo “Io, noi. The others. L’immagine di sé on line. Opportunità e rischi dell’esperienza social dei nostri figli adolescenti”.

Per informazioni ed iscrizioni: https://www.eventbrite.it/.../<wbr></wbr>biglietti-escursioni...