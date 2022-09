Questura, Margherita Malgioglio è la nuova dirigente alla squadra mobile

Da lunedì 5 settembre la Squadra Mobile della Questura di Verbania ha un nuovo dirigente. Si tratta della dottoressa Margherita Malgioglio che prende ufficialmente il posto del dottor Pasquale Cusano, trasferito alla Squadra Mobile della Questura di Foggia.Di origini siciliane, la carriera del Commissario Capo Malgioglio inizia nel 1998 quando entra in polizia con il ruolo di Agente. Laureata in Scienze Politiche e con un Dottorato di Ricerca in Relazioni Internazionali, ha ricoperto nell’ambito dell’Amministrazione di Pubblica Sicurezza, diversi incarichi avendo superato, nel corso della sua attività, il concorso da Vice Sovrintendente prima e da Vice Ispettore poi.

In questi ruoli, ha prestato servizio al Commissariato di PS “Molo” ed all' Ufficio Stranieri della Questura di Palermo. In seguito, trasferita alla Questura di Catania, ha fatto parte dello staff del Gabinetto del Questore e dal 2015 si è occupata nuovamente di cittadini stranieri, proprio durante gli anni critici dell’emergenza legata al fenomeno degli arrivi irregolari di migranti.

Nel 2018 ha superato il concorso per Funzionari della Polizia di Stato seguendo il corso di formazione di 18 mesi presso la Scuola Superiore di Polizia a Roma, dove ha conseguito il Master in Pubblica Sicurezza. Al termine del corso di formazione la Malgioglio è stata assegnata alla Questura di Verona dove ha ricoperto l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Immigrazione di quella Provincia.Il Questore Luigi Nappi ha formulato al nuovo Capo della Squadra Mobile i migliori auguri di buon lavoro per l’incarico assunto.