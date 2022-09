Da Santa Maria Maggiore a Prestinone nasce “Tra i paesaggi di Carlo Fornara”

Dal prossimo 10 settembre un percorso di 11 tappe collegherà Santa Maria Maggiore con Prestinone di Craveggia e sarà tutto dedicato ai paesaggi di Carlo Fornara, visti con gli occhi del pittore nato proprio a Prestinone nel 1871.

“Tra i paesaggi di Carlo Fornara” è promosso dalla Fondazione Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini , curato da Chiara Besana e sostenuto da Fondazione Compagnia di San Paolo nell'ambito del progetto "Val Vigezzo. La Valle dei Pittori" . Le bellezze naturali della Val Vigezzo, che attraggono oggi turisti e villeggianti, hanno ispirato in passato dinastie di artisti. L’itinerario “Tra i paesaggi di Carlo Fornara” permetterà di ammirare con una nuova cartellonistica e contenuti extra alcuni luoghi significativi della valle dei pittori tra la sede storica della Scuola di Belle Arti a Santa Maria Maggiore e Prestinone, dove nacque e visse uno dei suoi allievi più noti, Carlo Fornara (1871-1968).

Nato nel 1871 in una famiglia contadina a Prestinone, frazione di Craveggia, si iscrive alla Scuola di Belle Arti “Rossetti Valentini” di Santa Maria Maggiore, dove segue gli insegnamenti di Enrico Cavalli. Nel 1891 partecipa alla Prima Triennale di Brera, dove vede le prime opere divisioniste, mentre dopo un viaggio in Francia (1894-95) si accosta al neoimpressionismo. Nel 1897 la giuria della Terza Triennale di Brera rifiuta il suo dipinto En plein Air, che viene invece giudicato positivamente da Segantini e da Pellizza.

Quindi entra a far parte del cenacolo milanese del mercante d’arte Alberto Grubicy, che lo inserisce in una serie di mostre e manifestazioni anche internazionali, ormai presentato come esponente del divisionismo “ideale” insieme a Previati. Il legame con la galleria Grubicy garantisce a Fornara la tranquillità economica e la possibilità di risiedere nell’amata Valle Vigezzo. Quindi la sua pittura si evolve verso soluzioni post-impressioniste avvolgendosi spesso attorno a persistenze divisioniste, trattenute dall’uso della pennellata sottile e filiforme.