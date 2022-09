Vogogna ha incontrato il nuovo parroco FOTO E VIDEO

Un centinaio di Vogognesi mercoledì ha risposto all'invito lanciato sui social da don Nicola Salsa per un incontro con i suoi nuovi parrocchiani, per conoscerli e parlare di come avverrà la cerimonia del suo ingresso.

Dal 2 ottobre don Salsa sarà il nuovo parroco di Vogogna. Il sacerdote non andrà a vivere subito in casa parrocchiale, ma sarà ospite di una famiglia vogognese in attesa che vengano eseguiti i lavori di ristrutturazione nell'edifico della parrocchia situato vicino alla chiesa. La casa parrocchiale necessita infatti di lavori di sistemazione: verrà rifatto il contro soffitto, fatta una nuova pavimentazione, rifatto il bagno, imbiancati i locali. “Si tratta di lavori – ha spiegato don Nicola - che dureranno circa un mese e mezzo, nel frattempo sarò ospite in un appartamento di una famiglia”.

Don Nicola ha ricordato la sua missione in diversi oratori della diocesi prima di giungere a Domodossola come collaboratore parrocchiale, della sua passione per l'evangelizzazione attraverso il web iniziata tre anni fa e del suo canale youtube attraverso il quale offre il suo contributo per una conoscenza del vangelo in modo semplice, attraverso brevi video. Chiarendo comunque che questo è complementare e ha detto di preferire la pastorale che avviene con la relazione e l'incontro reale.

Ha parlato poi della sua famiglia e infine di come verrà organizzato il pomeriggio del suo ingresso al quale sarà presente il vicario episcopale don Vincenzo Barone in rappresentanza del Vescovo, e altri sacerdoti dei paesi vicini. Don Salsa ha spiegato che dovrà essere soprattutto una festa per tutta la comunità , “il cuore pulsante di quella domenica – ha detto - sarete voi”.

La cerimonia avrà inizio dal palazzo Pretorio dove ci sarà un saluto delle autorità poi ci sarà la processione verso la chiesa dove verrà celebrata la messa. Dopo seguirà il rinfresco.

Terminate la conferenza di presentazione e l'illustrazione del programma della cerimonia d'ingresso sono stati i fedeli a stringersi attorno a colui che a breve sarà il nuovo parroco.