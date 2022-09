'Con-vivere con l'Alzheimer', domani incontro informativo del Ciss Ossola

'Con-vivere con l'Alzheimer, impegnati in un nuove percorso' sarà il titolo dell'incontro organizzato da Ciss Ossola che si terrà venerdì 23 settembre alle 16.30 presso la 'Sala del buon Pastore' in via Canuto 12 a Domodossola.

Ad affrontare l'argomento, dopo i saluti del sindaco Lucio Pizzi e moderati dal presidente del Ciss Ossola Giorgio Vanni, saranno Fabio Di Stefano, specialista in Geriatria, direttore della Struttura Complessa di Medicina Interna dell'Ospedale Castelli di Verbania;

Angelo Villani, specialista in Neurologia, direttore Sanitario Rsa di Domodossola e Villadossola.

Sara Caslini, educatrice professionale de 'II Paese ritrovato', Cooperativa Sociale 'La Meridiana di Monza.

Al termine sarà proiettato il cortometraggio dal titolo "I salti della rana" diretto da Marzio Bartolucci.