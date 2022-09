Slitta al 9 ottobre la Walser Häpfla Fest

Spostata al 9 ottobre la Walser Häpfla Fest che era in programma questa domenica a Formazza. La decisione è stata presa sia per le incerte condizioni meteo di questo fine settimana ma anche perché il prossimo week end d’inizio ottobre, Formazza sarà a Ornavasso per il Walsertreffen.

E’ il XXI Walsertreffen, incontro internazionale che dal 1962, con cadenza triennale, rinnova il secolare sodalizio delle comunità Walser dell’arco Alpino, celebrandone cultura, storia e tradizioni. Ornavasso è la terza località italiana ad ospitare l'evento dopo Gressoney e Alagna.

Cosicché a Formazza hanno deciso di posticipare al 9 ottobre la Walser Häpfla Fest, la tradizionale occasione per poter gustare gli gnocchi fatti a mano dalle signore della Valle e altri piatti della tradizione. Ma anche per acquistare le patate di Formazza presso lo stand dei nostri produttori!