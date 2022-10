Due giorni di festa alla Noga

Si scrive autunno, si legge festa della Noga. La frazione alta di Villadossola è pronta per una due giorni di festa patronale in programma sabato 1 e domenica 2 ottobre. Ed ovviamente Noga significa anche dialetto locale. Gli organizzatori sono al lavoro da giorni perché la festa richiama ogni anni diversi frequentatori.

La festa si apre sabato alle 19 con l’aperitivo dialettale che si terrà nelle ex scuola, con la lettura e la premiazione delle poesie presentate al Concorso Armando Tami, giunto alla 23a edizione; alle ore 21 il gioco dell’oca gastronomico sotto il tendone mentre alle 23 spazio al dj Bombokiri.

Domenica alle 10,30 la messa e la processione con la statua della Madonna dl’a Noga alle 12,30 il giro polenta (15 euro gli adulti, gratis i bambini). Poi alla 13 dal piazzale partirà Running for Kenya, la maratona in contemporanea con quella in programma lo stesso giorno a Londra.