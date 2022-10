Duecentomila euro per impianti fotovoltaici sugli edifici comunali

Votata all’unanimità una importante variazione di bilancio da 200 mila euro, somma con la quale l’amministrazione Toscani vuole investire sul risparmio energetico sfruttando i pannelli fotovoltaici.

L’ultimo consiglio comunale ha visto il sì di maggioranza e minoranza sulla destinazione di 200 mila euro per l’installazione di pannelli fotovoltaici sugli edifici pubblici. ‘’Somma derivante dal risparmio sulla rinegoziazione dei mutui’’ spiega Stefano Cittadino, assessore al bilancio del comune di Villadossola .

Che dice come la somma verrà utilizzata per realizzare impianti fotovoltaici per il muicipio, le scuole e lo stadio Poscio.