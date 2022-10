Il Ciss Ossola presenta 'Escursioni familiari'

Il Ciss Ossola, in collaborazione con la Regione Piemonte, promuove incontri formativi all’interno del progetto “Escursioni Familiari”.

L’incontro on-line e gratuito è destinato a genitori e famiglie che vogliono capire come aiutare i propri figli ad essere focalizzati e motivati, a trasformare le informazioni che raccolgono in ambito scolastico in vere conoscenze, e quali siano le strategie che possano accendere in chiunque la voglia di studiare e la capacità di concentrarsi e di stare attenti.

"Ti rendi conto di quanto è bello?Che sei solo un filo d’erba in mezzo al prato" è il titolo dell’interessante evento che si terrà venerdì 14 ottobre dalle 17 alle 20, condotto dalla Dott.ssa Federica Andorno, psicologa e psicoterapeuta.

L’accesso al seminario Online avviene previa iscrizione, fino ad esaurimento posti e comunque entro le 24 ore antecedenti l'evento.

Il Ciss Ossola, credendo fermamente nel lavoro preventivo e supportivo nei confronti delle famiglie del territorio continuerà ad investire in tale ambito.

Link per iscrizione: http://escursionifamiliarivco.eventbrite.it