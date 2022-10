Anche il domese Luigi Donati tra i nuovi diaconi della Diocesi

Sabato 15 ottobre, in Duomo, a Novara saranno ordinati Diaconi: Luigi Donati di Domodossola (parrocchia di Calice-Crosiggia), con il domese Donati sranno ordinati Diaconi anche, Lorenzo Armano della parrocchia San Giovanni Battista di Alagna Valsesia e Samuele Bracca della parrocchia di San Pietro in Casalvolone.

Il Vescovo Franco Giulio Brambilla pregherà ed imporrà le mani ai nuovi Diaconi alle ore 15.00 di sabato 15 ottobre nella basilica San Gaudenzio di Novara.

Il diacono domese racconta: «Dopo sei anni di seminario il mio cammino verso il sacerdozio sta giungendo al termine. Nonostante le fatiche, le difficoltà, i miei limiti, sono arrivato a vivere un passo importante per il mio cammino ovvero L’ ordinazione diaconale che si terrà’ sabato 15 ottobre alle ore 15 in cattedrale a Novara per la preghiera e l’imposizione dalle mani del Vescovo Franco Giulio Brambilla». Seguirà un piccolo rinfresco con i nuovi Diaconi e i loro familiari.

«Inoltre domenica prossima parteciperò alla S. Messa delle ore undici nella chiesa Collegiata di Domodossola in occasione dell’avvio dell’anno pastorale e del 50® anno dell’oratorio Sacro Cuore di Domodossola. Un luogo che per me è stata una casa che mi ha accolto insieme a Don Vincenzo Barone e don Riccardo Zaninetti che in questi anni sono stati guida per la mia vocazione. Ringrazio il Signore per questa chiamata perché mi ha fatto incontrare volti nuovi, ho potuto vivere diverse esperienze con i giovani nei vari oratori della diocesi dove ho svolto il mio servizio pastorale. Sono felice di entrare a far parte del presbiterio diocesano e dato che la felicità esiste nella vita, io la sto vivendo in questa scelta di dono totale al Signore».

La parrocchia di Domodossola sta predisponendo una trasferta per essere vicina al giovane domese che ha scelto la via del sacerdozio.