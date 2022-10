Un “video-souvenir” per ricordare il Walsertreffen 2022

Un breve video di commiato e testimonianza che raccoglie e sintetizza alcuni dei momenti più significativi del Walsertreffen 2022 di Ornavasso. Un “souvenir per immagini”, diffuso via social, quello che il Comune ha voluto "regalare" agli oltre 15 mila visitatori che da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre hanno raggiunto il paese della Bassa Ossola da Italia, Svizzera, Austria, Liechtenstein e Francia per il ventunesimo raduno internazionale dei popoli walser delle Alpi.

Momento clou della manifestazione, lo ricordiamo, è stata la sfilata dei gruppi della giornata conclusiva, quando 1630 persone in costume hanno sfilato in rappresentanza di 42 gruppi storici e folcloristici di tutte le nazioni rappresentate, con bande, abiti e strumenti tradizionali, applauditi da oltre diecimila persone lungo il percorso dalla chiesa parrocchiale di San Nicola a Piazza XXIV Maggio. Notevoli anche le ricadute economiche e turistiche del Walsertreffen 2022 ad Ornavasso, con 1481 pernottamenti da parte dei gruppi nell’area del Lago Maggiore, Lago di Mergozzo e Bassa Ossola, ai quali bisogna aggiungere accompagnatori e singoli ospiti.

“Ogni tre anni il Walsertreffen -sottolineano gli organizzatori- esprime un sentimento di riconoscenza a tutti coloro che mantengono vivo il ricordo di un popolo che per secoli ha coltivato e preservato la montagna. Oggi molti di questi villaggi sono diventati importanti centri turistici e la valorizzazione delle tipicità locali e del patrimonio culturale e linguistico sono fattori di grande importanza per lo sviluppo futuro della montagna, anche in chiave economica per le nuove generazioni”.

Ora da Ornavasso il testimone passa al Comune walser di Lech, in Austria, a cui l’Internationale Vereinigung für Walsertum – l’associazione internazionale dei Walser che ad Ornavasso ha organizzato Assemblea e convegno Unesco - ha assegnato per il 2025 il prossimo Walsertreffen.