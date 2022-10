Le previsioni meteo per il fine settimana

La progressiva espansione di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo determina condizioni di tempo stabile ma con formazione di foschie e locali nebbie sulle pianure nelle ore più fredde. "In generale - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - la presenza di flussi umidi nei bassi strati atmosferici causerà cieli più grigi in pianura e condizioni più soleggiate in montagna

SABATO 15 OTTOBRE 2022

Nuvolosità: cielo poco nuvoloso; più grigio sule pianure nelle ore più fredde della giornata per la presenza di foschie, nebbie e nubi basse. Precipitazioni: assenti. Zero termico: stazionario sui 3500 m a nord e 3700 m a sud. Venti: deboli localmente moderati da ovest sulle Alpi, deboli da sud su Appennino e bassa pianura alessandrina nel pomeriggio, calma di vento sugli altri settori

DOMENICA 16 OTTOBRE 2022

Nuvolosità: cielo nuvoloso o molto nuvoloso al mattino; nel pomeriggio qualche schiarita sulle Alpi ma ancora prevalentemente nuvoloso sulle pianure e nelle vallate occidentali. Precipitazioni: locale pioviggine all'interno delle vallate alpine e appenniniche. Zero termico: stazionario sui 3600-3700 m. Venti: deboli localmente moderati da ovest, sudovest sulle Alpi, calma di vento sugli altri settori