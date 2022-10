Virtus Villa, il gioco c'è ma mancano i gol

‘’Da Cameri è uscita una bella prestazione, come quella fatta contro il Vogogna. Anche domenica abbiamo creato tanto, segno che stiamo bene e questo è confermato dalla discreta qualità di gioco’’. Daniele Massoni, tecnico della Virtus Villa, è soddisfatto. Almeno in parte.

‘’Sì, il gioco c’è – ammette Massoni – in settimana lavoriamo bene, ma dobbiamo capire alcune cose, perché a volte ci piacciamo troppo e quindi dobbiamo trovare un il mix tra il non buttarci via le partite e farci la domanda perché un attacco come il nostro in due partite non fa gol. Capire in cosa dobbiamo migliorare’’.

La partite col Vogogna (persa 1 a 0) e quella di Cameri (pareggiata 0 a 0) dicono che la squadra biancoceleste non ha segnato in 180 minuti. E per un attacco come quello ossolano è un dato negativo.

E domenica al ‘Curotti’ arriva la capolista Cannobiese.