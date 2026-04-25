Vogogna, Sizzano e Quaronese si giocano la salvezza in 90 minuti

Prima Categoria, ultimo atto di campionato. Gli occhi della 30a giornata sono puntati su Dormelletto-Quaronese; Romagnano-Vogogna; Cameri-Sizzano. Ci si gioca la salvezza poiché Esio e Agrano hanno già salutato la compagnia per scendere in Seconda.

Vogogna a 24 punti, Quaronese 33 e Sizzano 34: la sorte è legata una all’altra.

Gli ossolani, penalizzati dal giudice di gara dopo la partita col Momo, deve assolutamente vincere e sperare. Sperare in una sconfitta della Quaronese, per poter andare poi agli spareggi. Di riflesso è coinvolto anche il Sizzano, che però ha ben 10 punti di distacco dal Vogogna e quindi è in parte tutelato dal risultato degli ossolani, ma nel frattempo deve guardare alla Quaronese.

Che non ha molte possibilità se non fare risultato a Dormelletto e sperare nel ko del Vogogna. Ma proprio il Dormelletto (quinto in classifica) è staccato dal Bagnella di sette punti.

Tutto questo in 90 minuti, in una giornata che vede anche Varzese-Virtus Villa; Cannobiese-Esio; Momo-Bagnella; Feriolo-Carpignano; Agrano-Omegna.