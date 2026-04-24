Dopo la partita col Momo, multa e 4 squalificati per il Vogogna

Cinquecento euro di multa al Vogogna dopo il 3 a 3 con il Momo, nell’incontro di domenica scorsa al ‘Bonomini’.

La motivazione è ‘’per aver consentito o comunque non impedito l'ingresso in campo di parte della tifoseria - che durante il secondo tempo non ha certamente lesinato insulti e contumelie verso il direttore di gara - che accerchiava l'arbitro a fine partita, colpendolo con calci e spintoni, e costringendolo a rifugiarsi negli spogliatoi, ove riusciva ad uscire grazie alla scorta di Carabinieri e Polizia di Stato. Inoltre, durante la permanenza presso lo spogliatoio, la porta dello stesso veniva in più occasioni colpita con pugni’’.

E’ la sanzione inflitta dal giudice sportivo alla società ossolana al termine di una partita che aveva visto intervenire alcune auto delle forze dell’ordine.

Una partita finita dunque male e con il pareggio subito dal Vogogna, che dopo il primo tempo era in vantaggio di 3 gol, poi recuperati dal Momo.

Gara condizionata dalla brutta direzione dell’arbitro della sezione di Torino, con il Vogogna che si è sentito penalizzato dalle decisioni del direttore di gara. Arbitro il cui referto ha portato alla squalifica del tecnico Fabrizio Francina sino al 5 maggio, di un dirigente ossolano sino al 19 maggio e alla squalifica di due giocatori: 4 turni a Botta, un turno a Blardone (che era stato espulso dal campo).

Una 'doppia' pesante penalizzazione visto che il Vogogna si gioca domenica la permanenza in Prima Categoria.