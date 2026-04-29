Un Montecrestese macchina da gol conquista la Seconda Categoria

C’è un’ossolana che festeggia nel calcio dilettanti. E’ il Montecrestese che ha vinto il campionato di Terza e sale in Seconda dopo un’annata d’oro. Ha collezionato 64 punti in 26 partite, una media di 2,46 punti a gara.

La vittoria nell’ultima partita (1 a 0 a Meina, gol di Simona) ha sancito il successo. E’ stata questa la 21a vittoria per la squadra di Davide Daoro che ha collezionato solo 4 sconfitte e un pari, realizzando 82 gol (una media di più di 3 gol a partita) e subendone 25. Con il particolare di aver vinto tutte le partite interne. E staccando la seconda, il Vemenia, di 6 punti.

‘’Sono arrivato a Monte due anni fa e ci eravamo posti l’obiettivo di salire in due anni, obiettivo raggiunto’’ ammette Daoro.

La forza della squadra?

‘’Siamo partiti in 23 giocatori, siamo arrivati in 24, anche domenica, ultima partita, ne avevo 23 al campo perché uno aveva già preso un impegno’’.

Gli avversari più tosti?

‘’Il Vemenia ha fatto un campionato da 10 ma anche le squadre che sono andate ai play off ci hanno fatto penare. Ma ho sempre detto ai ragazzi che i campionati li vinci facendo bene con le squadre medio-piccole’’.

La classifica del girone A di Terza:

Montecrestese 64; Vemenia 58, Oleggio Castello 56; San Maurizio 54; Armeno 51; Meina 49; Maggiora 47; Ameno 35; Valsessera 32; Masera 29; Varzese Under 21, Crodo 15; Verbania Olympia 10; Under 21 Libertas Vaprio 7.