Promozione: Juve Domo ko a Gattinara

La Juventus Domo cade 3-2 sul campo del Gattinara al termine di una sfida combattuta e resta ferma a 55 punti, perdendo terreno dalle prime posizioni. Sconfitta anche per il Piedimulera, battuto in casa 0-2 dal Quincinetto e sempre invischiato nella zona playout a quota 26.
Muove invece la classifica l’Ornavassese, che strappa un pareggio per 2-2 sul campo degli Orizzonti Canavese, un risultato utile ma che lascia ancora aperta la lotta per evitare le zone più pericolose. Il Gravellona San Pietro trova un successo per 3-1 contro la Virtus Vercelli. La Dufour Varallo viene fermata sullo 0-0 dall’Union Novara, mentre l'Arona perde in casa 1 a 3 contro i Lupetti Bianchi Trino.