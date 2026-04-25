La lotta sul fondo coinvolge sette squadre, tra cui Ornavassese e Piedimulera

Penultima di campionato in Promozione. Si giocano: Città di Casale-Banchette Colleretto; Ivrea - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella; Union Novara - Dufour Varallo; Gattinara - Juventus Domo; Arona - Lupetti Bianchi Trino; Orizzonti Canavese – Ornavassese; Piedimulera - Quincinetto Tavagnasco; Gravellona San Pietro - Virtus Vercelli.

Giochi aperti soprattutto sul fondo, dove sette squadre tra 26 e 33 punti hanno ancora il patema d’animo di doversi salvare. Un bel gruppo di formazioni (Banchette Colleretto, Ceversama, Union Novara, Ornavassese, Orizzonti Canavese, Virtus Vercelli, Piedimulera) che in 180 minuti dovrà farsi da fare per non scendere in Prima Categoria, assiema al Gravellona San Pietro condannato da tempo.

Uno scontro diretto sarà Orizzonti Canavese-Ornavassese. Gli ossolani si sono complicati la vita con il ko interno di domenica, dopo che per settimane parevano non rischiare molto navigando a quote più tranquille.

Anche il Gravellona sarà protagonista nella lotta salvezza, ricevendo la Virtus Vercelli, un'altra pericolante.

Il Piedimulera se la vede con il Quincitava, squadra d’alta classifica, ormai stabilmente alle spalle del neopromosso Casale. Gli ossolani non possono fare calcoli perché i punti in classifica sono pochi e il distacco da altre pericolanti è di 7-8 punti.

Viaggia verso Gattinara la Juventus Domo, che ambisce al secondo posto della classifica. All’andata i vignaioli vinsero al Curotti. Occasione di rivincita dunque e per far punti classifica per i granata.