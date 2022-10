WhatsApp down in Italia, l'app non funziona: non si possono inviare e ricevere messaggi

Problemi di funzionamento per WhatsApp. Verso le 9 di martedì mattina l’app di messaggistica più utilizzata in Italia è andata in down: non si riescono a inviare a ricevere messaggi. Coinvolte sia la versione per smartphone che quella per pc, WhatsApp Web. Già ieri sera, intorno alle 18, il servizio aveva avuto qualche problema. Tantissime le segnalazioni su Downdetector, la piattaforma online che fornisce agli utenti informazioni in tempo reale sullo stato di vari siti web e servizi, sono arrivate tantissime segnalazioni.

Gli altri servizi Meta (Facebook e Instagram) al momento sono invece funzionanti.