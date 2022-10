Sconfitta a testa alta per lo Studio Immobiliare VCO Domo

Niente da fare per lo Studio Immobiliare VCO Domo nella terza giornata di Serie C maschile. I domesi rimediano una sconfitta per 0 a 3 (13-25, 18-25, 22-25), questa volta contro la corazzata Biella, probabilmente la miglior squadra del campionato, una compagine costruita per il salto di categoria.

I domesi comunque, tra le mura amiche del Palaspezia, ad eccezione del primo set nel quale hanno faticato forse più del dovuto a trovare il ritmo e hanno probabilmente pagato un po’ di timore referenziale nei confronti degli ospiti, nei successivi due si sono ben difesi e a fine gara hanno anche ottenuto i complimenti dei fortissimi avversari. Addirittura la squadra di coach De Vito ha giocato punto su punto nel terzo parziale, terminato poi solo 22 a 25 per gli ospiti. Una vittoria del set sarebbe valsa come un vero e proprio miracolo sportivo.

La buona prestazione dei domesi assume ancor più valore se si pensa che tra le fila del Domo mancavano diverse pedine importanti come De Vito Davide (K) e Piroia Andrea (best scorer delle ultime partite) e con un Turci Matteo non al top della condizione. Domo ha quindi schierato una linea “verdissima” di giocatori in posto 4: Turci Davide (classe 2000), all’esordio stagionale e poi Putrino Lorenzo (classe 2006) che ha tenuto ottimamente il campo in una partita difficilissima contro la squadra prima della classe.

La sconfitta quindi non deve scoraggiare più di tanto e anzi bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno per i miglioramenti che la squadra sta mettendo in campo. Arriveranno avversari più abbordabili e sarà in quelle occasioni che bisognerà ottenere i punti necessari per la salvezza. Altra nota positiva della serata è stata il rientro dell’esperto opposto Pedaci che anche in questa stagione quindi riuscirà a dare, anche se non in tutte le partite, il suo fondamentale supporto ai compagni.

Le prossime settimane si prospettano molto importanti per lo Studio immobiliare VCO Domo: il turno “di fuoco” inizia sabato 29/10 in quel di Verbania nel derby provinciale che, se pur il pronostico è tutto dalla parte dei verbanesi, rimane una partita ricca di emozioni e che “costerà” tante energie fisiche e mentali. Poi nell’ordine Domo affronterà Parella Torino, Arona, Acqui Terme, Novara e Santhià, tutte squadre contro le quali si possono (e forse si dovranno) ottenere punti. Sarà quindi importante trovare la migliore condizione per il mese di novembre.