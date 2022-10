Stop alle mascherine in ospedali e Rsa. Il governo pensa di congelare le multe ai No Vax

Ultimo giorno di mascherine obbligatorie in ospedali, Rsa e centri medici lunedì 31 ottobre. Dal primo novembre decadrà automaticamente l’obbligo di mascherine i questi luoghi e non sarà rinnovato.

Ma il governo guidato dalla premier Giorgia Meloni è pronto anche a cancellare le multe ai No vax, rinunciando all’incasso di un milione e 800 mila euro per le sanzioni comminate a chi ha aggirato l’obbligo vaccinale. Sul fronte vaccinazioni anti Covid, l'obbligo per il personale sanitario resterà fino al 31 dicembre, e non sarà rinnovato. Mentre sul lavoro potrebbe rimanere in vigore l’obbligo di mascherina per i colleghi che non rispettano la distanza di sicurezza. Su questo una decisione si prenderà il 4 novembre.

Il governo pensa anche alla nomina di un superconsulente da affiancare al ministro su strategie e investimenti. E mettere a punto un piano per la ventilazione meccanica in scuole, uffici pubblici e autobus. Per bloccare la diffusione del virus anche senza la protezione delle mascherine.