Assemblea straordinaria dei soci di Avis Ossolana sabato 29 ottobre, alle 7 in prima convocazione e in seconda alle 15, alla tensostruttura dell’Oratorio parrocchiale in Via Monte Grappa a Domodossola. All'ordine del giorno l'approvazione del nuovo statuto come da indicazioni di Avis Nazionale e varie ed eventuali.