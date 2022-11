Il calendario liturgico della parrocchia di Domo per la commemorazione dei defunti

ll mese di novembre si apre con la festa di Tutti i Santi, alla quale segue la tradizionale commemorazione dei fedeli defunti. La ricorrenza della commemorazione dei Fedeli Defunti suscita in tutti il ricordo di chi ci ha lasciato e il desiderio di rinnovare nella preghiera quegli affetti.

Di seguito pubblichiamo il calendario delle celebrazioni organizzate dalla parrocchia dei Santi Gervaso e Protaso. La messa al cimitero domese sarà alle 15 il primo novembre.

Il 31 ottobre, alle 20.45, nella chiesa Collegiata si svolgerà la Veglia dei Santi. Martedì 1 novembre, alle 8, messa in Collegiata, alle 9.30 messa al Badulerio. Alle 9.45 messa a San Lorenzo a Bognanco e benedizione al cimitero. Alle 10.30 messa a Vagna e benedizione al cimitero. Alle 11 messa nella Collegiata di Domodossola e alle 15 messa al cimitero di Domodossola.

Alle 14.30 Messa a Monteossolano e benedizione al cimitero, alle 15 messa a San Marco a Bognanco e benedizione al cimitero sempre alle 15 messa a Sant'Andrea a Cisore e benedizione al cimitero, alle 18 messa nella chiesa Collegiata.

Il 2 novembre commemorazione dei defunti alle 7.15 messa al Santuario della Madonna della Neve, alle 8.30 recita del Rosario in Collegiata, alle 9 messa in Collegiata e alle 14.30 messa a San Lorenzo Bognanco. Alle 17.30 recita del Rosario in Collegiata alle 18 messa in Collegiata saranno ricordati durante la funzione tutti i defunti dell'anno. Alle 20.45 recita del Rosario in Collegiata.

La parrocchia ricorda che è possibile acquistare a favore delle anime del Purgatorio l’indulgenza plenaria (una sola volta) dal mezzogiorno del 1° novembre fino a tutto a tutto il giorno successivo vistando una chiesa e recitando il Credo e il Padre Nostro.

Sono inoltre da adempiere queste condizioni: confessione sacramentale, Comunione Eucaristica, preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice recitando Padre Nostro, Ave Maria e Gloria.

La stessa facoltà alle medesime condizioni è concessa nei giorni dal 1° all’ 8 novembre al fedele che devotamente visita il cimitero e anche soltanto mentalmente prega per i fedeli defunti.