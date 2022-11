Auto rubata un mese fa a Villa, era stata lasciata alla periferia di Domo

Venerdì 28 ottobre, durante un servizio di controllo del territorio, l’attenzione di una pattuglia della Polizia Locale di Domodossola è stata attirata dalla presenza di un’auto “sospetta”, parcheggiata in modo anomalo in una via periferica del capoluogo ossolano.

Grazie alla dotazione tecnologica in dotazione alla Polizia Locale domese, emergeva che il veicolo risultava oggetto di furto: era stato infatti rubato circa un mese prima a Villadossola.

Dopo i rilievi del caso, effettuati sul posto, unitamente al personale dell’Arma dei Carabinieri, l’auto rubata è stata immediatamente restituita al legittimo proprietario.

Gli strumenti elettronici in dotazione alla Polizia Locale, il sistema di lettura targhe ai varchi della Città e l’impianto di videosorveglianza risultano sempre più determinanti per l’individuazione degli illeciti perpetrati sul territorio e l’implementazione dei livelli di sicurezza urbana.