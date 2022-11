Le previsioni meteo per il fine settimana

La discesa di una perturbazione dal nord Atlantico ed il transito sulle Alpi del fronte freddo associato determinano un miglioramento delle condizioni meteorologiche sulla nostra regione accompagnate, tuttavia, da condizioni di fohen nelle valli alpine ed estese alle pianure adiacenti fino alla giornata di oggi. "Successivamente - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte -, l'allontanamento della perturbazione verso la penisola ellenica, favorito da una nuova rimonta dell'alta pressione sul Mediterraneo occidentale, determinerà condizioni di bel tempo ed un rialzo della quota dello zero termico".

SABATO 5 NOVEMBRE 2022

Nuvolosità: ben soleggiato fino al pomeriggio con addensamenti sui rilievi alpini di confine nordoccidentali e settentrionali al mattino. Dal pomeriggio sono attese delle sottili velature in transito. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in marcato rialzo dal pomeriggio fino a 2600-2700 m. Venti: dai quadranti settentrionali a tutte le quote, moderati o localmente forti in montagna, deboli o localmente moderati altrove. Condizioni di foehn nelle vallate alpine nordoccidentali e settentrionali e sulle pianure orientali. Generale attenuazione della ventilazione da metà giornata.

DOMENICA 6 NOVEMBRE 2022

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso per transito di velature, anche spesse al pomeriggio e con locali addensamenti sui rilievi alpini di confine. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in ulteriore rialzo fino a 3200-3300 m. Venti: moderati o localmente forti da ovest sulle Alpi, deboli variabili sui restanti settori