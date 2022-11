Le previsioni meteo per il fine settimana

Un'area di alta pressione permane sull'Europa centrale, mantenendo condizioni di tempo stabile e soleggiato sulla nostra regione, seppur con nebbie anche dense e persistenti sulle zone di pianura. "Domenica - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - , un minimo di pressione giunto dai Balcani ed in moto retrogrado dal sud Italia verso la pianura padana, porterà un aumento della copertura nuvolosa. Lunedì il minimo sarà riassorbito dalla bassa pressione atlantica, determinando, durante il suo transito, precipitazioni sparse sul Piemonte e causando un marcato abbassamento della quota dello zero termico e delle temperature massime"

SABATO 12 NOVEMBRE 2022

Nuvolosità: cielo poco nuvoloso per transito di nubi alte, anche dense al pomeriggio. Nebbie e foschie su pianure e Appennino nelle ore più fredde. Precipitazioni: assenti. Zero termico: stazionario sui 3400-3500 m. Venti: deboli o moderati in montagna, da est sulle Alpi e da nordest sull'Appennino; deboli variabili sui restanti settori.

DOMENICA 13 NOVEMBRE 2022

Nuvolosità: cielo poco nuvoloso al mattino, con progressivo aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio. Foschie e nebbie in pianura nelle prime ore del mattino. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in progressivo brusco calo fino ai 2000 m in tarda serata. Venti: da nord-nordest a tutte le quote, deboli localmente moderati in montagna e deboli altrove, con rinforzi sulle pianure orientali