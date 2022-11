Sabato nel Vco torna la giornata della colletta alimentare

Sabato prossimo, 26 novembre, i clienti di circa 11 mila fra supermercati e centri commerciali italiani saranno chiamati a compiere un gesto di solidarietà fra i più conosciuti e consolidati; comprare qualche confezione in più di generi alimentari non deperibili, consegnare l’apposito sacchetto ai volontari del Banco Alimentare perché possano distribuirli a chi versa in difficoltà economiche tali da non riuscire a sfamarsi con i propri mezzi.

I cibi più richiesti sono verdura in scatola, tonno e carne in scatola, polpa o passata di pomodoro, olio, alimenti per l’infanzia come omogeneizzati o latte in polvere. I volontari indosseranno una pettorina arancione, nuovo colore di riconoscimento presente nel logo Banco Alimentare e che verrà utilizzato anche per i sacchetti forniti per fare la “spesa della solidarietà”. L’anno scorso, mobilitando 140mila volontari in tutt’Italia, la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare ha fruttato circa 7.000 tonnellate di cibo, cui si sono aggiunte quelle raccolte nei giorni successivi on line. Il VCO ha donato 32 tonnellate di cibarie: circa 500 volontari hanno operato in 46 punti vendita. Quest’anno sono 48 gli esercizi commerciali coinvolti: 15 nel Verbano, 10 nel Cusio e 22 in Ossola.

Anche quest’anno la Colletta alimentare proseguirà on line dopo il 26 novembre: si potrà continuare a donare alimenti su Amazon.it/bancoalimentare, Carrefour.it, Esselungaacasa.it e EasyCoop.com. Per sapere come fare basta consultare il sito www.colletta.bancoalimentare.it.

La Colletta Alimentare, gesto con il quale la Fondazione Banco Alimentare Onlus aderisce alla Giornata Mondiale dei Poveri 2022 indetta da Papa Francesco, è resa possibile grazie alla collaborazione dell’Esercito Italiano, dell’Associazione Nazionale Alpini, dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, della Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV, della Compagnia delle opere - Opere Sociali e del Lions Club International. Da 26 anni la Fondazione Banco Alimentare Onlus, in collaborazione con queste e numerose altre associazioni, raccoglie in questo modo migliaia di tonnellate di cibo e le distribuisce a più di un milione di indigenti, direttamente oppure attraverso la collaborazione di circa 7600 strutture caritative. L’aumento della povertà in questi mesi ha fatto crescere anche le richieste di aiuto: 85 mila in più sono arrivate solo dall’inizio di quest’anno.

Questo è l’elenco dei supermercati aderenti nel Vco:

VERBANO

Città Insegna Indirizzo Verbania BENNET Via Guido Rossa 31 Cannobio CARREFOUR MARKET FRANC Via Zaccheo (ex Viale Vittorio veneto 8) snc Cannero Riviera CARREFOUR EXPRESS Via Guglielmo Marconi 33 Stresa CARREFOUR MARKET Via Roma (ex Via P.pe Tomaso) 11 Cannobio CARREFOUR MARKET Via Francesco Magistris 70-71 Baveno CONAD S.S. SEMPIONE KM 87 snc Stresa CONAD Via Giosue Carducci snc Verbania COOP Via Cristoforo Colombo 12 Verbania ESSELUNGA Viale Giuseppe Azari 94 Verbania LIDL Corso Nazioni Unite snc Cannobio OKSIGMA Via Darbedo 24 Gignese VIMAG PAM Vicolo Balilla Verbania PENNY MARKET Corso Benedetto Cairoli Baveno SAVOINI VIA ROMA 1[t02516] Verbania TIGROS Corso Goffredo Mameli 23 Verbania TIGROS Via Renco 71 CUSIO Città Insegna Indirizzo Gravellona Toce ALDI Corso Guglielmo Marconi 28/A Omegna COOP Piazza Nobili de Toma 13 Gravellona Toce IPERCOOP Corso Guglielmo Marconi 46 Omegna LIDL Via IV Novembre 35 Gravellona Toce PENNY MARKET Corso Roma snc Omegna PENNY MARKET Via Fratelli di Dio snc Omegna SAVOINI via Lungo Lago Buozzi 14 32,[t00001] Omegna SAVOINI VIA RISORGIMENTO 16 33,[t00002] Gravellona Toce TIGROS Corso Guglielmo Marconi 32 Omegna TIGROS Via IV Novembre 292 OSSOLA Città Insegna Indirizzo Santa Maria Maggiore CARREFOUR Via Benefattori 57 Domodossola CARREFOUR IPER Regione alle Nosere 31 Crevoladossola CARREFOUR MARKET SS33 del Sempione 190 Premosello-Chiovenda CONAD CITY Via Milano 43 C Domodossola COOP Piazza G. Matteotti 11 Villadossola COOP Via Campo Sportivo 1 Domodossola COOP Via Cassino 10 Villadossola EUROSPIN Via S. Bartolomeo snc Domodossola EUROSPIN Via Sempione 75 Druogno GIORDANI VIA PAPA GIOVANNI XXIII snc Crevoladossola IPERCOOP Via Giuseppe Garibaldi 4 Domodossola LIDL Via S. Curotti 16 Druogno ALIMENTARI D VIA DOMODOSSOLA 15 Malesco OKSIGMA Piazza Sostine 3 Piedimulera OKSIGMA Via Martiri della Liberta 6 Vogogna OKSIGMA Via Nazionale 3 Craveggia PAM Via Provinciale, 12 Loc, 28852 Siberia VB, Italy snc Domodossola PENNY MARKET Regione alle Nosere snc Crevoladossola PENNY MARKET SS33 snc Ornavasso SIGMA Via Alfredo Di Dio 20 Domodossola TIGROS Via Giovanni XXIII 13 Villadossola U2 SUPERMERCATO Piazza Attilio Bagnolini snc