La Cestistica affronta il Paruzzaro nel match di recupero

Vuole continuare a sognare la Cestistica. Questa sera alle 21:15 al PalaRaccagni De Tomasi e compagni scendono sul parquet per il recupero del match con Paruzzaro, non disputato tre settimane fa a causa del guasto all'impianto di illuminazione della palestra.

"Arriviamo a questa partita in condizioni buone, con il recupero di chi era a mezzo servizio e dopo una settimana di lavoro normale. Affronteremo una squadra molto pericolosa, che vorrà riscattarsi dopo il ko casalingo di domenica e che ha le potenzialità per risalire la china dopo la grande stagione passata. Servirà una prestazione solida e di grande qualità da parte nostra per portare a casa il successo” l'analisi di coach Massimo Marchi.