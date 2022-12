Le previsioni meteo per il fine settimana

Piogge e neve in arrivo oggi. "Sono attese precipitazioni con un abbassamento della quota neve fino a quote collinari a sud del Po - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte -, localmente anche più bassa tra Cuneese, Langhe e Roero. L'azione del minimo porterà tempo ancora perturbato anche per domenica, ma con quota delle nevicate in rialzo. Un miglioramento è atteso dalla giornata di lunedì quando la depressione si allontana verso est riportando correnti più secche sulla regione".

SABATO 3 DICEMBRE 2022

Nuvolosità: cielo molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni: deboli diffuse, sono attesi valori moderati o localmente forti sul settore meridionale al mattino e sui rilievi nordoccidentali al pomeriggio. Quota neve sugli 800-1000 m a nord del Po, sui 600-700 m altrove con valori localmente sui 400-500 m in corrispondenza delle precipitazioni più intense tra Cuneese, Langhe e Roero. Zero termico: al primo mattino in ulteriore calo a sud sugli 800-1000 m, in successivo graduale rialzo fino ai 1400-1600 m a nord, 1100-1300 m a sud, 1700 m sul settore appenninico. Venti: moderati o localmente forti da sudest in montagna, deboli o moderati da est-nordest altrove

DOMENICA 4 DICEMBRE 2022

Nuvolosità: molto nuvoloso. Precipitazioni: deboli o moderate diffuse sulle Alpi e pianure settentrionali, a carattere sparso altrove; dalla sera è attesa un'intensificazione sulle Alpi Cozie e Marittime. Quota neve sui 1000-1200 m sui settori alpini, oltre i 1400-1500 m sull'Appennino. Zero termico: sostanzialmente stazionario sui 1400-1600 m, sui 1800 m sull'Appennino. Venti: moderati da sud in montagna, in rinforzo sui rilievi meridionali dal pomeriggio; deboli prevalentemente orientali altrove.