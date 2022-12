Silent Museum a Palazzo San Francesco fino all'11 dicembre

Promozione del territorio e diffusione della cultura sono due concetti chiave che guidano i membri dell’Associazione Karma fin dalla sua fondazione, infatti da ormai tre anni il loro obiettivo è quello di realizzare iniziative in grado di stimolare ragazzi e adulti e portarli a esplorare o riscoprire le proprie radici; questo lo scopo di “Silent Museum” il nuovo evento firmato Karma, realizzato in collaborazione con il Comune di Domodossola che vede come protagonista Palazzo San Francesco, edificio storico di piazza Ruminelli e sede della fondazione Gian Giacomo Galletti, un ottimo punto di partenza per approfondire la storia artistica e naturale del territorio ossolano.

Tra i giorni 8 e 11 dicembre insieme al biglietto verranno consegnate in omaggio delle cuffie wireless, collegate alle console dei dj karma, che diffonderanno una musica diversa per ognuno dei tre piani, così da creare un’esperienza inedita in grado di immergere completamente nelle splendide sale attraverso un percorso multisensoriale.

“L’idea -spiega l'associazione- nasce dalla volontà di applicare la tecnologia wireless delle cuffie, già utilizzata per organizzare coinvolgenti silent party, per fruire della cultura in maniera nuova e stimolante. Insieme allo staff di Palazzo S. Francesco vi aspettiamo numerosi per una giornata al museo che non dimenticherete”.