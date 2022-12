Santa Maria Maggiore, mappa digitale e info point per vivere al meglio il Mercatino di Natale

Dopo la suggestiva cerimonia di accensione dell'albero di Natale la sera dell'8 dicembre torna da venerdì 9 a domenica 11 a Santa Maria Maggiore il Mercatino di Natale tra i più amati d'Italia.

Con quasi 200 espositori di qualità è uno dei più grandi d'Europa e oltre all'ampio percorso espositivo propone anche tanti eventi collaterali. Per vivere al meglio l'evento clou del Natale vigezzino l'organizzazione ha pubblicato una mappa dettagliata con tutte le informazioni utili: percorso espositivo, info logistiche, indicazioni di parcheggi, wc, punti di ristoro, musei e tutte le informazioni necessarie per una visita completa e piacevole.

Anche quest’anno, per una precisa scelta di sostenibilità ambientale, la mappa con la guida pocket non è cartacea ma è disponibile sul sito dell'eventohttps://mercatininatale.santamariamaggiore.info/info-utili/informazioni-utili/, oltre che scaricabile nei tre giorni di Mercatino tramite Qr Code stampato su apposita cartellonistica lungo tutto il percorso.

Il percorso consigliato dall'organizzazione del Mercatino, confermato ad anello attraverso tutto il paese, è il seguente: via Roma, piazza Risorgimento, via Benefattori, piazza Gennari, via Rosmini, via Dante, via Cadorna, via Rossetti Valentini e via Cavalli. Chi arriva con i treni della Ferrovia Vigezzina-Centovalli, dalla stazione di Santa Maria Maggiore potrà iniziare subito la visita ai Mercatini partendo da Via Cadorna.



Quest'anno al punto informazioni principale si aggiungono due info point. Quello principale sarà aperto durante le tre giornate dei Mercatini di Natale presso la Casa del Profumo dalle ore 9 alle ore 18. Un secondo punto informativo è in via Cadorna, nei pressi della stazione ferroviaria di Santa Maria Maggiore, dalle ore 10 alle ore 14, mentre il terzo info point è alla Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini in via Cavalli.

Sono inoltre a disposizione dei visitatori due baby point gratuiti presso la Parafarmacia Verdea, con fasciatoio e scaldabiberon, e alla Casa del Profumo, con un comodo fasciatoio.

