Le previsioni meteo per il fine settimana

Progressivo miglioramento del tempo con precipitazioni in esaurimento, in un contesto caratterizzato da nuvolosità irregolare anche per la giornata di oggi, con foschie e nebbie sulle pianure centro-orientali. “Domenica – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - più soleggiato con venti di foehn nelle vallate alpine nordoccidentali e settentrionali, in parziale estensione alle pianure adiacenti. Bel tempo lunedì con estese gelate in pianura nottetempo ed al primo mattino”.

SABATO 10 DICEMBRE 2022

Nuvolosità: irregolarmente nuvoloso fino a metà pomeriggio con foschie e banchi di nebbia sulle pianure centro-orientali e nubi basse sull'Appennino, localmente persistenti; più soleggiato a seguire con addensamenti tra alto Biellese e Verbano. Precipitazioni: isolati rovesci tra alto Biellese e Verbano da metà giornata. Zero termico: in calo fino ai 1300-1500 m, su valori al di sotto dei 1000 m dalla tarda serata sulle Alpi occidentali e settentrionali. Venti: moderati occidentali sulle creste alpine, in rotazione da nordovest nel corso del pomeriggio, deboli settentrionali sull'Appennino, in rinforzo; deboli occidentali in pianura. Dal tardo pomeriggio venti di foehn nelle vallate nordoccidentali e settentrionali, più intensi in Valle Ossola dalla tarda serata. Altri fenomeni: locali gelate nottetempo ed al primo mattino sulle pianure.

DOMENICA 11 DICEMBRE 2022

Nuvolosità: in prevalenza soleggiato con locali addensamenti su Cuneese e Alessandrino. Precipitazioni: assenti salvo sporadici fenomeni sul basso Cuneese e sull'Alessandrino al confine con il Pavese. Zero termico: in calo fino agli 800-1000 m. Venti: moderati prevalentemente settentrionali; condizioni di foehn nelle vallate nordoccidentali e settentrionali e sulle pianure adiacenti. Altri fenomeni: locali gelate nottetempo ed al primo mattino sulle pianure